Santo André amplia vacinação contra gripe

Da Redação



12/04/2022 | 08:39



A Prefeitura de Santo André ampliou a vacinação contra a gripe e começou ontem a imunizar a população nas 32 unidades de saúde do município. A imunização também está sendo realizada no Shopping ABC, Shoppinho e nos drive-thrus do Auto Shopping Global, Carrefour e Craisa.

“Estamos ampliando os locais de vacinação para facilitar o acesso e proteger cada vez mais a nossa gente. A imunização contra a Influenza está avançando para pessoas com mais de 60 anos e para profissionais de saúde. Agora, além dos drives , seguiremos vacinando nas unidades de saúde”, pontuou o prefeito Paulo Serra (PSDB). Em todos os locais a vacinação ocorre de segunda a sexta, das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento.

Samuel Matheus Barretos, 68 anos, trabalha no Centro e aproveitou o intervalo da hora do almoço para se proteger contra a gripe. “Trabalho aqui do lado e acho mais fácil tomar aqui. As vacinas de Covid-19 eu agendei e tomei todas no drive , mês que vem já tomo a quarta dose. Agora a vacina da gripe preferi tomar na unidade”, comentou.

Para quem faz parte do público-alvo inicial e ainda não foi se vacinar, a Secretaria de Saúde reforça a importância de se proteger contra a gripe. A escolha dos grupos prioritários considera as pessoas que estão mais vulneráveis ou podem desenvolver formas mais graves da doença. No inverno a preocupação é ainda maior.

A estagiária Larissa de Jesus Araújo Garcia, 21 anos, atua na área da saúde e recebeu a vacina ontem. “Agora eu me sinto mais aliviada, é melhor porque ficamos mais seguros, já que estamos constantemente expostos. Estou ansiosa para que a vacinação esteja disponível para outros públicos e outras pessoas possam sentir o mesmo alívio que eu estou sentindo”, comentou.

A vacina do Butantan contra a Influenza é trivalente e 100% nacional, composta pelos vírus H1N1, a cepa B e o H3N2, do subtipo Darwin, este que causou os surtos localizados a partir do fim do ano passado