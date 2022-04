São Caetano busca título no vôlei após 30 anos

Dérek Bittencourt

11/04/2022



Depois de 30 anos, São Caetano/Energis 8 pode novamente levantar um troféu no vôlei feminino. Campeã brasileira da temporada 1991/1992, hoje a equipe pode sagrar-se vencedora da Superliga B, em jogo único e decisivo contra o Brusque-SC, a partir das 20h (com transmissão do SporTV 2), no Ginásio Milton Feijão – entrada gratuita ao público.

Com o acesso à elite já garantido, o time são-caetanense – que detém a melhor campanha do campeonato até aqui, com dez vitórias e uma derrota em 11 jogos –, tem a vantagem de decidir em casa e espera contar com apoio da torcida como força extra para superar as catarinenses. “Senti na semifinal uma interação com o público muito boa. Com a classificação (à Superliga A), não tem ambiente melhor. Esperamos para esta final de novo essa interação, que a torcida compareça para a gente fazer jogo bem legal. O esporte faz parte do entretenimento e a gente tem de agradar sempre nosso consumidor”, ressaltou o técnico Fernando Gomes.

“A gente vai entrar com tudo, motivadas, para o nosso segundo objetivo, que é terminar no primeiro lugar da Superliga B. Desde o início estamos treinando por esse que era o nosso maior objetivo e, graças a Deus e com todo o esforço e dedicação, conseguimos levar de volta o São Caetano para a elite do vôlei nacional”, salientou a levantadora Mikaella.

O treinador são-caetanense projetou o embate e acredita que seja possível sair de quadra com o troféu. “Expectativas são boas, desde o começo da temporada nós traçamos o objetivo de estar na final, por ser equipe tradicional e, como o Brusque, por já ter passado pela Superliga, então tem tudo para ser uma grande final de Superliga B”, previu o técnico, que admite o favoritismo do São Caetano no duelo.

Fernando Gomes, inclusive, adiantou que os preparativos para o retorno de São Caetano à elite nacional já começaram com os acertos para as renovações dos patrocinadores. “E vamos procurar fortalecer a equipe. É campeonato mais longo, tem mais rodadas e precisa de mais gente disponível para a competição. Vamos montar equipe competitiva”, finalizou o treinador.