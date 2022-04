Roberta Miranda é homenageada e recebe menção honrosa: -Olha onde eu cheguei

10/04/2022 | 14:10



Quem pode, pode! No último sábado, dia 9, Roberta Miranda ganhou todo o reconhecimento que merece. Durante a oitava edição da Brazil Conference, sediada em Massachusetts, nos Estados Unidos, a cantora foi homenageada.

Roberta foi convidada pelos alunos de Harvard para dar uma palestra sobre importância da música na cultura brasileira, e, após o evento, ela também recebeu uma menção honrosa do governador do estado, Charles D. Baker. Em uma conversa com a coluna Leo Dias, a cantora confessou que não estava esperando pela homenagem:

- Eu sou muito simples para receber toda essa homenagem, eu recebo do governador de Massachussets, Charles Baker, uma citação por toda minha história na música popular brasileira e contribuição para a música sertaneja. Isso me deixa muito feliz quase uma semana sem dormir direito, porque eu disse: Meu Deus, olha onde eu cheguei. Fico muito honrada.

Muito merecido, né?