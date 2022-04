Durante seu show de stand up, Chris Rock impõe condição para falar sobre tapa de Will Smith no Oscar

10/04/2022 | 09:10



Não é só na vida de Will Smith que o tapa no Oscar 2022 segue dando o que falar! O comediante Chris Rock também está lidando com o assunto, mas como já era de imaginar, de maneira bem humorada e diferente do ator, que está internado em uma clínica de reabilitação.

Durante um dos seus shows de stand up, Chris novamente afirmou que não falaria sobre o assunto, mas dessa vez o comediante impôs uma condição:

Eu estou bem e tenho um show inteiro para vocês nessa noite. Eu não vou falar sobre [o tapa] até que me paguem para isso, afirmou ele.

Na sequência, Chris ainda brincou que estava até ouvindo melhor:

Minha vida está boa. Eu até estou ouvindo melhor, finalizou.

Vale pontuar que após a polêmica, Will Smith foi banido por 10 anos do Oscar e de eventos da Academia, mas ainda pode disputar estatuetas.