Obituário - 10 de abril de 2022

SANTO ANDRÉ

Luiza de Oliveira Alvim, 86. Natural de Mercês (Minas Gerais). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel Semião da Rocha, 83. Natural de Poço Branco (Rio Grande do Norte). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fabia Armanda Ribeiro, 76. Natural de Portugal. Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Joaquim Pinto da Silva, 72. Natural de Inhapim (Minas Gerais). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osmar Franco Martins, 67. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Otávio Teixeira de Oliveira, 94. Natural de São João do Rio do Peixe (Paraíba). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Angelina Coracini Capassi, 90. Natural de Jaguariúna (São Paulo). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Luzia Marcelina Magnani Capeletto, 92. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 7, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Waldomiro Lourenço dos Santos, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santa Amélia, em São Paulo, Capital. Dia 7, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.

Julia Maria Alves, 82. Natural de São Bento do Sapucaí (São Paulo). Residia no Jardim Brooklin, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Abraão Donizete Salotti, 66. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Carlos Ramos da Silva, 60. Natural de Jaboatão (Pernambuco). Residia no bairro Tatetos, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Vanessa Pereira da Silva, 39. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 7. Cmitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Carlos Guilherme Leme, 31. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Mecânico. Dia 7, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



D I A D E M A

Manoel de Souza Araujo, 84. Natural de Riachão do Jacuípe (Bahia). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 7, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Antonio Louceiro, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 7, em Santo André. Vale da Paz.

Regina Maura Cândida, 58. Natural de Diadema. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.