Escola municipal arrecada meia tonelada de tampinhas e faz doação a ONG

Da Redação



09/04/2022 | 07:54



A EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Ângelo Raphael Pellegrino doou 300 quilos de tampinhas plásticas para a Apascs (Associação Protetora dos Animais de São Caetano do Sul), associação sem fins lucrativos que tem como missão promover a relação respeitosa e convivência harmoniosa entre as pessoas e os animais.

Além de juntar as tampinhas plásticas, a comunidade escolar da escola foi além: separou as tampas por cores. “O valor pago pelas tampinhas é maior quando elas estão separadas”, explicou a diretora da escola, Alessandra de Siqueira. Por isso, a ONG não recebeu todo o material arrecadado, vem mais por aí: “arrecadamos cerca de meia tonelada de tampinhas plásticas antes da pandemia. Neste momento doamos 300 kg porque ainda temos que separar por cores o restante do material arrecadado”.

Em agradecimento, as voluntárias da Apascs enviaram à escola a seguinte mensagem: “Nossos sinceros agradecimentos à diretora Alessandra de Siqueira, que idealizou este projeto visando chamar a atenção para a importância da reciclagem ao meio ambiente. Com o destino do material arrecadado a Apascs também ressaltou a importância da causa animal. Agradecemos à professora Marcia Kocic de Souza Correa, por nos ter indicado a esse benefício. Também agradecemos os alunos que se empenharam na arrecadação e separação das tampinhas e aos funcionários que nos recepcionaram com carinho”.

DOE VOCÊ TAMBÉM!

O projeto de arrecadação de materiais recicláveis continua e a população pode colaborar. Segundo a diretora da EMEF Ângelo Raphael Pellegrino, o objetivo da escola é continuar arrecadando, durante todo o ano de 2022, as tampinhas plásticas e, também, lacres de alumínio.

Os lacres de latinhas de alumínio são trocados por cadeiras de rodas, graças à parceria com cooperativas e empresas de reciclagem que reaproveitam esse material e fazem a doação das cadeiras. “Faltam apenas 19 garrafas pet de 2 litros cheias de lacre para trocarmos pela quinta cadeira de rodas e realizarmos a doação para uma instituição de idosos, como fizemos com as trocadas anteriormente”, diz Alessandra de Siqueira.

Saiba onde doar:

EMEF Ângelo Raphael Pellegrino

Endereço: Estrada das Lágrimas, 1656, Bairro Mauá, São Caetano do Sul