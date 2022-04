EUA: Tesouro impõe sanções contra 2 estatais russas, em meio à guerra na Ucrânia

08/04/2022 | 09:05



O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou a imposição de sanções contra duas estatais russas: a Alrosa, maior mineradora de diamantes do mundo, e a United Ship Building Corporation (USC), que constrói navios de guerra. O governo americano já havia informado que puniria empresas ligadas ao Estado, mas não tinha especificado quais.

As medidas são partes dos esforços de Washington para responder à ofensiva militar atualmente empreendida por Moscou na Ucrânia. Por meio delas, as duas companhias ficam impedidas de acessar os mercados financeiros dos EUA.

No caso da USC, as sanções miram também 28 subsidiárias e oito membros do Conselho de Diretores. Segundo o Tesouro, a Alrosa é responsável por 28% da mineração global de diamantes e, em 2021, gerou mais de US$ 4,2 bilhões em receita.

"Essas sanções continuarão a pressionar as principais entidades que permitem e financiam a guerra não provocada da Rússia contra a Ucrânia", disse o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson.