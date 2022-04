Giulia Takahashi lidera ranking nacional de tênis de mesa

A mesa-tenista Giulia Takahashi recebeu um presente e tanto poucos dias após completar 17 anos: assumiu a liderança do ranking nacional Absoluto A. A atleta do Serc Santa Maria/ São Caetano ­ que é irmã de Bruna, atleta da Seleção Brasileira adulta ­ conquistou 1.500 pontos ao ser campeã do TMB Platinum ­ Ciclo I, no Rio de Janeiro, no fim de semana, e pulou para a primeira posição do ranqueamento nacional.

A final do torneio, aliás, colocou frente a frente Giulia e uma grande amiga e colega de clube, Laura Watanabe. Ambas, inclusive, estudaram juntas no Educandário Santo Antonio, em Santo André. No duelo em solo carioca, Laura abriu 2 sets a 1, mas Giulia virou para 3 a 2, parciais de 10/12, 11/6, 5/11, 11/8 e 11/9,

"Eu e a Laura somos parceiras de muito tempo, nós sabemos como é o jogo uma da outra, crescemos juntas, então ganha quem tiver melhor e com a cabeça no lugar no dia. Eu nem sei mais o que falar, estou tão emocionada", disse Giulia. "Acho que é um momento de muita concentração, de manter o foco. Naquela hora, a torcida também começou a agitar mais, então foi muito importante manter concentrada, pensar só em mim e na bolinha na mesa para conseguir fechar o jogo", emendou.