Aprenda a enviar vídeo sem som no WhatsApp

Bianca Bellucci

Do 33Giga



06/04/2022 | 12:55



Se você gravou um conteúdo em um local barulhento, teve problemas na captação da voz ou, simplesmente, não quer mandar um filme com áudio, saiba que é possível contornar a situação e enviar vídeo sem som no WhatsApp. Na prática, o recurso nativo permite silenciar o material antes de entregá-lo a um amigo ou parente. Veja no tutorial.

1. No WhatsApp, vá até a conversa que você quer enviar o vídeo sem som. É possível gravar o conteúdo na hora ou optar por selecionar algo que esteja na galeria.

2. Assim que o conteúdo abrir, basta dar um toque no botão com o símbolo de um alto-falante. Ao fazer isso, aparecerá um sinal de bloqueio, indicando que já é possível enviar vídeo sem som no WhatsApp.

Na galeria, veja em capturas como enviar vídeo sem som no WhatsApp. O tutorial foi realizado com um celular iOS, mas é similar é modelos Android: