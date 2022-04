Maurício Manieri será atração na Feira da Fraternidade em Santo André

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



05/04/2022 | 09:22



Shows com artistas renomados vão marcar a Feira da Fraternidade, organizada pela Prefeitura de Santo André, que acontece de sexta a domingo, no Paço, como parte do calendário de atividades dos 469 anos da cidade. Entre os nomes convidados estão o do cantor Maurício Manieri, que é morador da cidade, e da banda Viva a Noite.

A Feira da Fraternidade ficou suspensa nos últimos dois anos por causa da pandemia e, nesta edição, contará com 57 barracas ocupadas por entidades assistenciais do município, com comidas típicas de 12 países. Além disso, diversas atrações musicais, beer trucks, tendas de artesanatos e roupas, espaço kids, brinquedos, cabine com câmera 360 entre outros. Toda a renda será revertida exclusivamente para as instituições. A entrada é uma doação de dois quilos de alimentos não perecíveis.

Entre os pratos disponíveis, a feira contará com: yakissoba, bolinho japonês, tempurá, hambúrguer artesanal, crepes, buraco quente, pizzas, massas, lanche de mortadela, churros espanhóis, choripan (hambúrguer artesanal de linguiça), além de comidas típicas do Brasil, como os produtos de cambuci e derivados, feijão tropeiro e torresmo de rolo, entre outros.

Na sexta-feira os shows musicais serão dos grupos Valente Soberano (13h30), Os Robertos (17h) e Motown – clássicos nacionais (19h30). Já no sábado, o palco será ocupado pelo Somente ao Sol (13h30), Legião Urbana Cover (17h) e a atração principal é Maurício Manieri (19h30). No domingo, terceiro e último dia do evento, o som fica por conta de Mharmotas – Tributo aos Beatles, Banda Hemisfério (17h) e o encerramento será com a banda Viva a Noite (19h30).