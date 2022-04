Prefeitura de São Caetano realiza Operação Bloqueio

Da Redação



Em março, a Operação Bloqueio em São Caetano abordou mais de mil pessoas, vistoriou 972 veículos motorizados, tendo sido 16 apreendidos automóveis e 59 motocicletas, em 83 bloqueios realizados pelos 15 bairros da cidade. Coordenada pela Seseg (Secretaria de Segurança), a iniciativa teve a participação de 142 agentes de Segurança, entre Guardas Civis Municipais (GCMs), policiais militares e civis.

O secretário de Segurança, Lourival dos Santos Silva, acredita que a Operação Bloqueio, que acontece diariamente, tem obtido êxito absoluto. “Essa operação tem contado com integração total das Forças de Segurança na cidade, com participação das Polícias Militar e Civil e da GCM (Guarda Civil Municipal). Este trabalho em conjunto tem sido fundamental para a queda dos indicadores criminais e, consequentemente, para o aumento da sensação de segurança no município”, explicou Lourival.

A Operação Bloqueio é periódica e seguirá normalmente em abril.