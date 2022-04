Imagens mostram Rodrigo Mussi antes do acidente e bombeiros relembram resgate: Nível de consciência abaixo de uma pessoa normal

04/04/2022 | 08:10



Na última semana, o ex-BBB22 Rodrigo Mussi sofreu um grave acidente de carro na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Após acompanhar o primeiro jogo da final entre São Paulo x Palmeira no Morumbi, o modelo foi para a casa de uma amiga, em Osasco, e durante a madrugada pediu um carro de aplicativo para voltar para casa. No percurso, o motorista colidiu na traseira de um caminhão. Com o impacto, Mussi sofreu diversas lesões e um traumatismo craniano.

Neste domingo, dia 03, o Fantástico exibiu uma reportagem sobre o acidente e mostrou imagens exclusivas do ex-participante horas antes do acidente. Um pouco depois das 2h, Mussi chegou em um carro com duas pessoas, mas só ele desceu e entrou no prédio. Pouco mais de uma hora depois, ele apareceu com um celular, no meio da rua, fez sinal para o motorista e entrou no carro.

O trajeto durou pouco mais de nove quilômetros. O motorista contou que cochilou ao volante e bateu na traseira do caminhão. Rodrigo, que estava no banco de trás, sem cinto de segurança, foi arremessado. A central registrou o pedido de socorro às 3h36. Uma ambulância particular passou na hora e o motorista tentou ajudar.

- O que eu pude fazer foi conversar com ele e manter ele acordado pra ele não se mexer e prejudicar mais o quadro, disse ao Fantástico.

O sargento do Corpo de Bombeiros também contou como Rodrigo estava no momento em que a equipe chegou ao local:

- Ele apresentava um nível de consciência abaixo de uma pessoa normal. A resposta dele, tanto verbal, que seriam só sons e gemidos, a ocular não apresentava nenhuma resposta, não era reagente. E a física também não tinha resposta. A equipe da guarnição de resgate iniciou a massagem cardiopulmonar até a entrada do centro cirúrgico.

Vale pontuar que Rodrigo estava sem os documentos e, por esse motivo, a família ficou sem notícias dele por mais de dez horas. Ainda segundo o Fantástico, os amigos de Mussi só ficaram sabendo do acidente porque ele tinha uma reunião com a influenciadora Viih Tube no período da tarde e não apareceu. Preocupados, eles ligaram para o celular do modelo que foi atendido pelo motorista do aplicativo, que informou sobre o acidente.