No BBB22, Natália revela que sente falta de Rodrigo Mussi e Gustavo diz o que pensa do affair da sister com Eliezer

03/04/2022 | 12:11



Um dia antes da eliminação, a festa do BBB22 foi marcada por fortes emoções. Antes mesmo do evento começar, os participantes já estavam com os corações abalados. Enquanto se arrumava para mais uma noitada, Natália revelou que sente falta de Rodrigo Mussi.

- Tem horas que eu sinto saudade do Rodrigo, viu? É, aqui dentro, sinto bastante saudade dele, mas acredito que tudo acontece conforme tem que acontecer e estou guiando meu coração muito nisso, sabe? Saber que Deus é perfeito e é isso.

Os brothers confinados ainda não sabem sobre o acidente, o que acabou levando a um natural sentimento de saudades.

Natália e Eliezer

Como toda boa festa, não poderia faltar mais uma D.R. entre Natália e Eliezer. O casal segue entre tapas e beijos, mas, desta vez, não aconteceu nenhum grande atrito. Tudo começou quando Natália decidiu desabafar com Gustavo sobre seus sentimentos.

- Desde o início, ele falou que a gente não é um casal. Hoje, a gente tem um relacionamento que a gente não sabe o que é. É uma amizade meio colorida, mas a gente não sabe o que é. Ele não tem coragem de falar: Estou gostando. Sou eu que falo que estou curtindo e achando legal.

No entanto, o líder mais uma vez provou que não hesita em falar o que pensa. Para ele, Eli está com a mineira para obter vantagens no jogo.

- Eu sempre senti isso, Nat. Desculpe. Eu senti que, quando ele precisou de você para o jogo, virou um casal. Enquanto não precisou de você para o jogo, não era um casal.

Na sequência, Natália decidiu ir falar diretamente com o designer fluminense:

- Posso te falar uma coisa do fundo do meu coração? Você não vai ficar magoado e nem mudar comigo? Estou curtindo demais [a relação]. Mas eu entendo as nossas expectativas são diferentes lá fora. É sério. Eu só estou curtindo muito. E aí, às vezes, eu tenho que fingir que eu não estou curtindo tanto e eu tento me focar em outras coisas porque eu estou gostando muito.

O brother tentou interromper:

- Eu acho que aqui dentro é uma realidade muito paralela.

Contudo, ela continuou:

- Não quero ouvir. Mas, eu sinto que eu estou curtindo mais que você. Sinto que às vezes eu to querendo mais que você. Mas, isso não me machuca, me deixa encafifada. Mas, eu estou feliz.

Eli admitiu que entende o lado dela e concluiu:

- É porque eu sou complicado.

Eslovênia aflita com o paredão

Emparedada, Eslovênia começou a madrugada com confiança:

- Prometi para mim mesma que, quando entrasse por aquela porta, não iria desacreditar em nada.

No entanto, não foi possível manter as energias positivas. A sister acabou chorando no banheiro da casa enquanto desabafava com Linn da Quebrada e Pedro Scooby. O surfista tentou confortar a pernambucana, que está com muito medo de ser eliminada.

- Tudo bem, pode ficar com medo.

Eslô lamentou:

- Estou assumindo que estou com medo. Eu só não queria que as pessoas não me olhassem só pelos meus erros. Só isso, mas tudo bem.

Scooby reafirmou:

- Não se precipite porque isso pode não ser uma verdade.

Ainda muito abalada, a miss finalizou:

- Eu errei muita coisa aqui. Acho que as pessoas devem ter ranço de mim porque não fui ao Paredão antes. É isso que eu acho mesmo. Gustavo falou que acha que eu saio... A opinião dele, não que me importa, mas mexeu comigo.