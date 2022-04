Viih Tube fala do estado de saúde de Rodrigo Mussi: Ele está estável

02/04/2022 | 09:10



Rodrigo Mussi, um dos participantes do BBB22, sofreu um acidente de carro na madrugada do dia 31 de março, em São Paulo, e foi levado de ambulância até o Hospital das Clínicas, onde permanece internado. Viih Tube, que está cuidando das redes sociais do amigo, apareceu na última sexta-feira, dia 1, para atualizar o quadro de saúde do modelo. A youtuber explicou que está no hospital com a família e amigos de Mussi e tudo está indo como planejado.

Ele está estável, as cirurgias correram bem, ele está recebendo todo o tratamento necessário nesse momento, então tudo está encaminhando bem e o que a gente pode pedir é para vocês continuarem com a a energia positiva, as correntes de oração. Acredito que vai ser mais uma história de superação na vida do Rodrigo, que ele vai sair dessa firme e forte. Qualquer outra informação vou postar junto com a família no Instagram dele mesmo, qualquer atualização, progresso.

A ex-BBB ainda entregou como ficou tão próxima de Rodrigo:

Sei que vocês não sabiam tanto dessa minha proximidade com ele, nossa amizade não é de agora, é desde que ele saiu da casa. Ele sempre confiou muito em mim para várias coisas, amparo profissional, eu sempre fui muito amiga dele acima de tudo. Estou com a família dele, estava jantando com eles agora. Estou ajudando com o que posso, estou ajudando com as redes sociais do Rodrigo, eu e mais um amigo porque é muita coisa para a a família pensar agora. Eu sempre fui um dos amparos dele aqui em São Paulo e sei que ele faria por mim o que estou fazendo por ele, pois ele sabe que também é um amparo meu aqui e um amigo que eu confio muito. Então estou aqui e sei que vocês também e vamos continuar fazendo o que podemos.