Bruce Willis, Emilia Clarke, Sharon Stone... confira celebridades que são vítimas de afasia

02/04/2022 | 08:11



Nos últimos dias, a notícia da aposentadoria de Bruce Willis da carreira de ator repercutiu na web. Aos 67 anos de idade, o ator foi diagnosticado com afasia, uma doença que está afetando suas habilidades cognitivas. Mas você sabia que, além de Willis, outros famosos também sofrem do mesmo distúrbio? Confira algumas celebridades que são vítimas da afasia.

No mundo da música, a lenda do country Randy Travis foi hospitalizado devido a cardiomiopatia viral, um vírus que ataca o coração, além de ter sofrido um derrame em 2013. Em seu livro, Forever and Ever, Amen: A Memoir of Music, Faith, and Braving the Storms of Life, ele relatou a luta contra a afasia e o apoio que recebeu da esposa: No meu caso, meu cérebro estava funcionando e pude entender o que Mary [esposa de Travis] me disse, mas não consegui responder em nada próximo a uma frase. Quando voltamos para casa, eu mal conseguia falar. Passamos três meses em terapia da fala antes de eu aprender a dizer a letra A.

Famosa por seu papel em Grey's Anatomy, a atriz Kate Walsh também foi diagnosticada com afasia após descobrir um tumor cerebral em 2017. Dois anos depois, a artista revelou o caso à revista Cosmopolitan e contou que possuía dificuldade para pensar e pronunciar frases.

Aos 35 anos de idade, Emilia Clarke, famosa por seu papel em Game of Thrones e Como Eu Era Antes de Você, também sofreu com a doença. No ano de 2011, a artista passou por uma cirurgia no cérebro por conta de um aneurisma e, após o procedimento, não lembrava do seu nome. Eu sofria de uma condição chamada afasia, consequência do trauma que meu cérebro sofreu. Fui mandada de volta para a UTI e, depois de cerca de uma semana, a afasia passou. Consegui falar, disse à People.

A atriz Sharon Stone sofreu um derrame em 2001 e, de acordo com informações da época, fez com que ela sofresse um sangramento interno por quase dez dias. Dois anos depois, a artista falou sobre o assunto e contou sobre os sintomas da afasia: Eu voltei para casa daquele derrame gaguejando, não consegui ler por dois anos [...] Tem sido uma jornada humilhante: eu estava em Law & Order... e tive dificuldades com minhas falas. Posso falar sobre isso agora porque estou bem agora.