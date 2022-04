Obituário - 02 de abril de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



02/04/2022 | 05:02



SANTO ANDRÉ

Verônica Marcatto Bueno, 104. Natural de Taiaçu (São Paulo). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carmem Pereira, 100. Natural de Nova Europa (São Paulo). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dirce Divido Della Monica, 94. Natural de Jacutinga (Minas Gerais). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 29. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Zampa, 85. Natural de Capivari (São Paulo). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 29. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Ivo Lucas Xavier, 83. Natural de Tabira (Pernambuco). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Porfírio dos Santos, 82. Natural de Anadia (Alagoas). Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Orlando Bermelho, 80. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Antônio, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Conceição Ramiro Scovar, 77. Natural de Ibiporã (Paraná). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes da Silva, 77. Natural de Bragança Paulista. Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Lopes Vieira, 61. Natural de Cordeiros (Bahia). Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Divina dos Santos Santana, 55. Natural de Jacaraci (Bahia). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Cozinheira. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

José Ferraz da Silva, 87. Natural de Lagoinha (São Paulo). Residia na Vila Duzzi, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.

Oduvaldo Soares do Nascimento, 81. Natural de Amarante (Piauí). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 29, em Santo André. Jardim da Colina.

Luis Serafim de Andrade, 80. Natural de Esplanada (Bahia). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 29. Jardim das Cascatas, em Caieiras (São Paulo).

Margarida Maria Janeri, 73. Natural de Anadia (Alagoas). Residia na Chácara Rialto, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério do Baeta.

Maria da Conceição de Oliveira, 64. Natural de Rinópolis (São Paulo). Residia no bairro Independêcia, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Sérgio Giannotti Junior, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.

Bianca Pereira da Silva, 28. Natural de Santo André. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.



DIADEMA

Izabel Sampaio da Rocha, 103. Natural de Santos (São Paulo). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Benildes Alves Xavier, 85. Natural de Mundo Novo (Bahia). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

José de Andrade, 72. Natural de Cortês (Pernambuco). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Ana Anilza Santos da Silva, 68. Natural de Ribeira do Amparo (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Aluísio Dutra Reis 67. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Centro de Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

Eduardo Marcos de Amorim, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Paulo Eduardo Bento, 46. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 29, em Diadema. Memorial Parque Paulista.



RIBEIRÃO PIRES

Ana de Souza Fornazza, 97. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.

Givanilda da Silva Franco, 69. Natural de Santos (São Paulo). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.

Eliza Ivete Lemos de Paula, 66. Natural de Juquitiba (São Paulo). Residia na Vila Marquesa, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.

Luiz Antonio de Oliveira Filho, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.