Com apoio da CGE, GCM de São Caetano apreende menor por furto de celular no Bairro Barcelona

Da Redação



30/03/2022 | 15:12



A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano contou com informações vindas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) sobre um furto de celular no Bairro Barcelona, na noite de terça-feira (29/3), para apreender um menor de idade de 17 anos.

A vítima do furto estava distraída no ponto de ônibus, observando mensagens do seu aparelho celular, quando o menor retirou o celular de suas mãos e saiu correndo em direção à Avenida Goiás, sentido ao município de Santo André.

Ele foi encaminhado à Delegacia Sede pelo ato infracional de crime de furto e ficou à disposição da Justiça. O celular foi devolvido ao proprietário.