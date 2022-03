Peru vai à repescagem; Portugal e Polônia, à Copa

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



30/03/2022 | 09:35



O Peru ficou com a última vaga das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar ao vencer o Paraguai por 2 a 0, ontem à noite, em Lima. Porém, Cueva e companhia ainda não têm vaga assegurada no Mundial. Isso porque, por ter se classificado na quinta colocação, ainda tem pela frente a repescagem contra o vencedor entre Emirados Árabes Unidos x Austrália, que realizarão duelo prévio pela repescagem asiática. O selecionado Peruano pode chegar à sexta participação em Mundial na história. Os gols da vitória sobre o Paraguai foram de Lapadula e Yotún.

EUROPA

Cristiano Ronaldo estará no Catar. Isso porque, com dois gols de Bruno Fernandes, Portugal venceu a Macedônia do Norte por 2 a 0, na cidade do Porto, e classificou os lusos para o Mundial. Quem também se classificou foi a Polônia que, com gols de Lewandowski e Zielinski, superou a Suécia por 2 a 0 e impediu Ibrahimovic de ir para sua última Copa do Mundo.

ÁFRICA

Em duelo de estrelas do Liverpool, o Senegal, de Mané, despachou o Egito, de Salah, nos pênaltis (3 a 1, após vitória por 1 a 0 no tempo normal), e carimbou seu passaporte para o Catar. O mesmo ocorreu com Gana, que empatou por 1 a 1 com a Nigéria, em Abuja, e se classificou justamente pelo gol marcado fora de casa ­ o primeiro jogo foi 0 a 0. Os outros classificados foram Camarões (passou pela Argélia), Marrocos (eliminou a República Democrática do Congo) e Tunísia (despachou Mali).