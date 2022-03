Em São Bernardo, Doria faz balanço da segurança pública

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



29/03/2022 | 08:13



Em sua última visita como governador do Estado de São Paulo a São Bernardo, João Doria (PSDB) entregou ontem prédio que abrigará o 6º DP (Distrito Policial) no bairro Nova Petrópolis. Ele aproveitou o evento, junto com o prefeito Orlando Morando (PSDB), para fazer balanço das ações da gestão na área de segurança pública e anunciou que a Polícia Civil deverá receber mais três helicópteros ainda neste ano. Doria deverá deixar o cargo quinta-feira para disputar a Presidência da República.

Doria também anunciou que as polícias Militar e Civil deverão receber 142 drones, que deverão ser utilizados para atividades de fiscalização e em ações que envolvam atuação da inteligência das duas forças de segurança. O governador também enalteceu os índices criminais ­ sobretudo o de homicídios ­ obtidos pela gestão, divulgados ontem, referentes ao mês de fevereiro.

"Com a ação das polícias, o Estado de São Paulo tem, hoje, a menor taxa de homicídio do País. São seis por 100 mil habitantes. Estamos atingindo índices de primeiro mundo. No Brasil, esse número é praticamente três vezes maior: 21,7 homicídios por 100 mil habitantes. Lembrando que as polícias também receberam 20% de aumento, que passou a valer desde o dia 1º de março", declarou o governador. Ele ainda pontuou que os números de homicídios são iguais aos ostentados pelo estado da Flórida, nos Estados Unidos.

Já a nova sede para o 6º DP de São Bernardo recebeu investimento de R$ 1,5 milhão. O prédio tem aproximadamente 550 metros quadrados de área construída e contará com salas de plantão, cartórios, salas reservadas a investigação, flagrantes, reconhecimento a criminosos, para delegados, além de copa, banheiros, depósitos e um estacionamento.

Prefeito da cidade, Orlando Morando, ainda que tenha evitado cravar que Doria disputará á vaga de presidente da República, afirmou que o governador tem todas as condições para isso. "Acredito que será sua última visita a São Bernardo como governador do Estado, pois deve ficar até o dia 31 de março para que possa encarar outra missão em outubro", declarou Morando, em referência à possível candidatura de Doria como pleiteante ao Palácio do Planalto. "Você (governador) está preparado para fazer voos mais altos e o tempo vai te mostrar que você tem condição de ocupar outro cargo. Tudo tem tempo certo para ocorrer", disse o prefeito.

INVESTIMENTOS

Desde 2017, o município acumula vários investimentos em segurança pública. O prédio entregue ontem soma-se às novas instalações da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), no Jardim do Mar; ao 4º DP (Riacho Grande); Dicma (Delegacia de Investigação de Infrações e Crimes Contra o Meio Ambiente), da Delegacia de Proteção ao Idoso e do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).

O governo Orlando Morando também entregou nova sede para o 6º Batalhão da Polícia Militar, na região do Jardim Calux, o primeiro COI (Centro de Operações Integradas) do Estado, no Centro, além de diversas novas bases para a GCM (Guarda Civil Municipal).

Para Doria, Eduardo Leite ''tomou a decisão certa''

Governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB) afirmou que o chefe do Executivo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), "tomou a decisão certa" ao permanecer no PSDB e não seguir com o PSD, como planejou Leite a fim de disputar a corrida eleitoral à Presidência da República. O gaúcho pretende deixar o cargo no próximo dia 2 de abril, mas não disse se seu nome estará na urna.

Em evento ocorrido na tarde de ontem em São Bernardo, quando Doria entregou a nova sede do 6º Distrito Policial, o governador de São Paulo chegou a cancelar a tradicional entrevista coletiva em que sempre responde os questionamentos da imprensa. O movimento ocorreu logo após Eduardo Leite anunciar que ficaria no PSDB e que rodaria o País, em espécie de pré-candidatura.

Doria, pré-candidato a presidente da República e que venceu as prévias internas para ser o pleiteante do tucanato ao Planalto, tem sustentado que alguns integrantes do partido querem "dar um golpe" em sua pré-candidatura. O principal articulador desse movimento seria o deputado federal Aécio Neves (PSDB), desafeto do paulista.

"(Sobre a permanência de Eduardo Leite no PSDB) Ele tomou a decisão certa", declarou o governador Doria antes de entrar no carro e partir. O chefe do Executivo também informou que deverá realizar entrevista coletiva amanhã, quando deverá anunciar que deixará a cadeira de comando do Palácio dos Bandeirantes para, de fato, começar a focar na disputa eleitoral para a vaga de presidente da República.