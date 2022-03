Para Doria, Eduardo Leite ‘tomou decisão certa’ ao ficar no PSDB

Daniel Tossato



Governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que o governador licenciado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), “tomou a decisão certa” ao permanecer no PSDB e não seguir com o PSD, como planejou o Leite a fim de disputar a corrida eleitoral visando a cadeira principal do Palácio do Planalto.

Em evento ocorrido nesta tarde em São Bernardo, quando Doria entregou a nova sede do 6º DP da cidade, o governador de São Paulo chegou a cancelar a tradicional entrevista coletiva em que sempre responde os questionamentos da imprensa. O movimento ocorreu logo após Eduardo Leite anunciar que ficaria no PSDB e que rodaria o País. Doria, pré-candidato a presidente da República e que venceu disputa partidária interna para ser o pleiteante do tucanato, tem sustentado que alguns integrantes do partido querem “dar um golpe” em sua pré-candidatura.

“(Sobre a permanência de Eduardo Leite no PSDB) ele tomou a decisão certa. Ele tomou a decisão certa”, declarou o governador Doria antes de entrar no carro e partir.

Ainda no ano passado, Doria foi chancelado em disputa interna a seguir como pré-candidato a presidente da República. Por sua vez derrotado, Eduardo Leite afirmou que respeitaria a decisão e que se manteria como governador do Estado da Rio Grande do Sul. Desde o início do ano, entretanto, Leite teria planejado abandonar o tucanato e mudar para o PSD a convite do presidente nacional do partido, Eduardo Kassab.

Nos bastidores há a avaliação de que o nome de Doria sofre muita rejeição por parte de integrantes do partido e também de parte do eleitorado. Dessa forma, algumas lideranças do PSDB, como o ex-senador e atual deputado federal Aecio Neves (PSDB), estariam agindo para sabotar a pré-candidatura de Doria. No contexto conta também os números obtidos pelo governador do Estado de São Paulo nas pesquisas, considerado baixo pelos tucanos.