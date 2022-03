São Caetano entrega premiação de R$ 60 mil do Programa Nossa Nota

Da Redação



28/03/2022 | 14:59



A Prefeitura de São Caetano entregou premiação de R$60 mil do Programa Nossa Nota a contribuintes que exigiram nota fiscal de prestação de serviços na cidade. O evento desta segunda-feira (28/3), no Palácio da Cerâmica, contou com as presenças do prefeito José Auricchio Júnior, secretários municipais e vereadores, além de premiados - um prêmio de R$30 mil e dez prêmios de R$3 mil.

O chefe do Executivo ressaltou a importância do programa, que mostra a participação de contribuintes junto aos serviços prestados na cidade. “É importante a gente lembrar que tanto o ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) quanto o IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) são impostos que são revertidos diretamente para o município e esse prêmio, em específico, estimula que nossos moradores utilizem os serviços da cidade e peçam as notas fiscais ”, explicou Auricchio.

As palavras do prefeito foram corroboradas pelo secretário da Fazenda, Paulo José Rossi. “Muito feliz em participar da premiação do Nossa Nota, criado em 2017. Gostaria de destacar o resultado, que é um aumento expressivo das notas fiscais emitidas pelas empresas prestadoras de serviços de São Caetano. Essa é mais uma prova do sucesso do programa, que tem como principal objetivo aumentar a arrecadação sem aumentar as alíquotas dos impostos. Nosso papel como gestores públicos na sociedade é reconhecer o morador e o comprometimento com o dinheiro público”, complementou Paulo José.

PREMIADOS

Dos 11 premiados com o Nossa Nota, a mais empolgada era Jussara Elias de Brito, ganhadora de R$3 mil. Com 41 anos e moradora do Bairro Santa Paula há 8 anos, Jussara garantiu que sempre que utiliza os serviços na cidade pede a nota fiscal.

“Eu faço questão de sempre pedir notas fiscais nos estabelecimentos de serviços que eu uso, como no caso da escola da minha filha Luiza (5 anos). Acredito que tenha sido sorteada por uma nota que peguei da Castelo (escola) e, com certeza, continuarei pegando e deixo aqui a sugestão de que todo mundo faça o mesmo”, declarou Jussara.

Os ganhadores da premiação foram Vinicius Feres Zuca (R$30 mil), Simone Cruz Martinez. Jussara Elias de Brito, Marcela Braido Dario Rosa, Simone Suman de Oliveira Araújo, Antonio Nicola Siano, Simone Potapovas de Miranda, Douglas Rothmann Reigada, Renata Adeli Franhan Parizotto, Deise Alves de Paula e Rogério Calza, todos premiados com R$ 3 mil.

NOSSA NOTA

São 4 sorteios por ano, sendo R$60 mil a cada trimestre, totalizando R$240 mil por ano. São realizados sorteios nos meses de março, junho, setembro e dezembro, contemplando, a cada vez, um contribuinte com R$30 mil e outros dez com R$3 mil.

Este foi o 15º certame desde o início do programa. Foram 33.933 cupons gerados para o sorteio, de um número de contribuintes cadastrados de 4.871.