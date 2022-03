Habitação legal

Do Diário do Grande ABC



28/03/2022



A regularização de moradias entrouna agenda regional. Com força. Praticamente todos os municípios têm políticas de legalização habitacional em andamento, já que as sete cidades possuem passivos importantes na área. Duas delas, Santo André e São Bernardo, têm capitaneado as principais ações. Ambas estimam entregar escrituras de 46,5 mil imóveis até 31 dezembro de 2024, data em que seus respectivos prefeitos, os tucanos Paulo Serra e Orlando Morando, deixam as cadeiras, ao fim de oito anos de mandato. Até lá, o Grande ABC terá experimentado uma pequena revolução no setor ­ nunca se tirou tantos cidadãos da ilegalidade em tão pouco tempo.

Com a presença do secretário executivo de Habitação do Estado, Fernando Marangoni, Santo André entregou ontem o título de propriedade do imóvel a 1.723 famílias dos núcleos Sacadura Cabral e Tamarutaca. Beneficiadas pela aprovação de leis que desburocratizaram a regularização fundiária em áreas consolidadas, 8.000 famílias já experimentaram, desde 2017, a sensação de se tornarem donas da casa em que moram. Paulo Serra garante que vai atingir a meta de 20 mil até o fim do mandato.

Um dia antes, sábado, Orlando entregou 312 títulos de posse de imóveis construídos no Jardim Senhor do Bonfim, localizado no bairro Jardim Thelma, região do Grande Alvarenga. Desde o início de sua administração, o prefeito soma 26,5 mil escrituras entregues a moradores, que antes viviam a incerteza e a insegurança de estarem em residências ilegais.

A notória ocupação irregular de terrenos no Grande ABC remete à formação das sete cidades, que, a partir da década de 1950, receberam intenso fluxo de migrantes, que vinham em busca de vagas nas empresas automobilísticas que se instalavam por aqui. Embora o problema seja antigo, só agora ele entrou na mira dos municípios, que encontraram acolhida no Estado. A aceleração da legalização habitacional é mais um fruto da retomada do relacionamento de prefeitos da região com o Palácio dos Bandeirantes. Que venham outras conquistas.