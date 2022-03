Pela primeira vez, PT de Santo André admite não lançar candidatos

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



28/03/2022 | 08:19



Em processo de encolhimento desde 2018, quando não conseguiu eleger nenhum deputado pela primeira vez, o PT de Santo André, presidido pelo ex-vereador Antônio Padre, admitiu não ter nomes para a disputa eleitoral que ocorrerá em outubro. Significa que, pela primeira vez, o partido não estará nas urnas pela corrida à Assembleia Legislativa ou à Câmara Federal.

Sem quadros de envergadura para disputar o pleito, o petismo de Santo André adotou estratégia de focar em apoiar outras candidaturas da região, principalmente em São Bernardo e Mauá. Padre avaliou que a ideia é atuar para impulsionar nomes que não sejam da cidade, mas que têm domicílio eleitoral no Grande ABC.

"Analisando a situação de uma candidatura regional, decidimos que o foco é no Grande ABC, foco em apoiar a região, as candidaturas não são propriamente de Santo André, mas que mantêm alguma ligação com a cidade", declarou Antônio Padre ao Diário.

Na cidade, o PT viu seu último deputado estadual amargar derrota em 2018, quando Luiz Turco (PT) tentou ser reeleito. Entre a eleição de 2014 e a de 2018, o exdeputado perdeu mais da metade dos votos, ou seja, Turco recebeu 78.670 adesões em 2014, enquanto quatro anos depois obteve apenas 33.368 sufrágios. Com a derrota, o PT de Santo André sentiu o golpe, já que Turco era cotado para ser o candidato ao Executivo da cidade em 2020.

A avaliação do momento atual do PT de Santo André feita por Antônio Padre expõe o período delicado que a sigla enfrenta. Ainda que a rejeição à legenda tenha arrefecido desde 2016, quando a presidente do País à época, Dilma Rousef (PT), enfrentou processo de cassação e perdeu o cargo, a agremiação sofre para se manter em condições de disputa no município.

"Nós tivemos uma dificuldade evidente. De cinco vereadores caímos para dois e perdemos a candidatura da Prefeitura (em 2020). Essas situações fazem com que haja uma mudança na escolha das candidaturas, temos nomes bons, como o Wagner Lima, por exemplo, mas não é o momento ainda", declarou Padre. Na última eleição municipal, o PT de Santo André assistiu a sua candidata, a exvereadora Bete Siraque (PT), receber apenas 7,3% dos votos. Atual prefeito da cidade, Paulo Serra (PSDB) venceu a disputa no primeiro turno, com 76,9% dos sufrágios.

Já na visão do vereador Wagner Lima (PT), um dos dois parlamentares eleitos pelo partido na cidade, o partido teve um início de ano "conturbado", o que dificultou o planejamento da legenda para encontrar nomes para disputar a eleição. "Fim do ano passado perdemos nossa sede, que foi a leilão. Não tínhamos nem lugar para nos estabelecer. Foi uma batalha nos reorganizar e começar a pensar nas eleições de 2022".

O parlamentar destaca que trabalhar de uma forma regional é também uma forma de olhar para o futuro. "Eleger uma bancada regional boa, estadual e federal, é um caminho para criar condições claras de ter liderança preparada para olhar Santo André mais à frente".

Último prefeito do PT na cidade e que não venceu a reeleição, em 2016, Carlos Grana, que agora vive no Guarujá, evitou entrar em polêmica. Grana também é exemplo da dificuldade que o PT de Santo André está vivendo. Em 2020, quando disputava eleição buscando cadeira de vereador, obteve apenas 1.666 votos.