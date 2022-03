Will Smith, Jessica Chastain... Confira os ganhadores das categorias do Oscar 2022

28/03/2022 | 02:10



E o Oscar vai para... Diferentemente dos outros anos, em que a edição ocorria em meados de fevereiro, a maior premiação do cinema aconteceu neste domingo, dia 27, reunindo grandes nome artísticos para celebrar o mundo cinematográfico.

Entre uma entrega de prêmio e outra, o remake de Duna venceu diversas categorias técnicas, mas No Ritmo do Coração foi a grande aposta da noite, vencendo a categoria principal de Melhor Filme. Já Will Smith, finalmente, faturou a primeira estatueta da carreira, mas protagonizou um baita barraco ao vivo com Chris Rock após o humorista fazer certa piada com sua esposa, Jada Pinkett Smith. Teve ainda aqueles artistas que ousaram no look, como Timothée Chalamet que esqueceu a camiseta em casa e Kristen Stewart que apostou no shortinhos, deixando o dress code tradicional no passado. E claro: muitos prêmios foram entregues!

Logo abaixo, confira a lista dos vencedores em cada categoria:

Melhor Filme

Ataque dos Cães

Belfast

CODA - VENCEU

Não Olhe para Cima

Duna

King Richard: Criando Campeãs

Licorece Pizza

Nightmare Ally

Amor, Sublime Amor

Melhor Atriz

Nicole Kidman - Apresentando os Ricardos

Olivia Colman - A Filha Perdida

Penelope Cruz - Mães Paralelas

Jessica Chastain - Os Olhos de Tammy Faye - VENCEU

Kristen Stewart - Spencer

Melhor Ator

Andrew Garfield - Tick, tick? Boom!

Benedict Cumberbatch - Ataque dos Cães

Denzel Washington - A Tragédia de Macbeth

Javier Bardem - Apresentando os Ricardos

Will Smith - King Richard: Criando Campeãs - VENCEU

Melhor Direção

Kenneth Branagh - Belfast

Kyusuke Hamaguchi - Drive My Car

Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza

Jane Campion - Ataque dos Cães - VENCEU

Steven Spielberg - Amor, Sublime Amor

Melhor Atriz Coadjuvante

Jessie Buckley - A Filha Perdida

Ariana DeBose - Amor, Sublime Amor - VENCEU

Judi Dench - Belfast

Kristen Dunst - Ataque dos Cães

Aunjanue Ellis - King Richard: Criando Campeãs

Melhor cabelo & maquiagem

Um Príncipe em Nova York 2.

Cruella.

Duna.

Os Olhos de Tammy Faye. - VENCEU

Casa Gucci.

Melhor design de produção

Duna - VENCEU

Ataque dos cães

O beco do pesadelo

A tragédia de Macbeth

Amor, sublime amor

Melhor Figurino

Cruella - VENCEU

Cyrano

Duna

Nightmare Alley

Amor, Sublime Amor

Melhor Ator Coadjuvante

Troy Kotsur - CODA - VENCEU

Kodi Smit-McPhee - Ataque dos Cães

Ciaran Hinds - Belfast

Jesse Plemons - Ataque dos Cães

J.K. Simmons - Apresentando os Ricardos

Melhor Roteiro Original

Belfast (Kenneth Branagh) - VENCEU

Não Olhe para Cima (Adam McKay)

King Richard: Criando Campeãs (Zach Baylin)

Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson)

The Worst Person in The World (Eskil Vogt, Joachim Trier)

Melhor Roteiro Adaptado

Ataque dos Cães

A Filha Perdida

CODA - VENCEU

Drive My Car

Duna

Melhor Trilha Sonora

Ataque dos Cães

Duna - VENCEU

Não Olhe Para Cima

Encanto

Madres Paralelas

Melhor Animação

Encanto - VENCEU

Flee

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas

Luca

Raya e o Último Dragão

Melhor Canção Original

007 - No Time to Die (No Time to Die) - VENCEU

Encanto (Dos Oruguitas)

King Richard: Criando Campeãs (Be Alive)

Four Good Days (Somehow You Do)

Belfast (Down to Joy)

Melhor Estrangeiro

Drive My Car - VENCEU

The Worst Person In The World

Flee

The Hand of God

Lunana: A Yak in the Classroom

Melhores Efeitos Visuais

Duna - VENCEU

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

007 - Sem Tempo para Morrer

Free Guy

Melhor Fotografia

Ari Wegner - Ataque dos Cães

Bruno Delbonnel - A Tragédia de Macbeth

Dan Lautsen - Nightmare Ally

Greig Fraser - Duna - VENCEU

Janusz Kominski - Amor, Sublime Amor

Melhor curta de animação

Affairs of the art

Bestia

Boxballet

A Sabiá Sabiazinha

The windshield wiper - VENCEU