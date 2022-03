Paço de Santo André retoma Programa Saúde Fila Zero

Francisco Lacerda

27/03/2022 | 08:37



A Prefeitura de Santo André retomou o Programa Saúde Fila Zero, que tem como proposta acabar com espera por consultas e exames na cidade. A ação, que conta com apoio de estabelecimentos de saúde instalados no município, havia sido lançada em abril de 2017. O primeiro mutirão deste retorno da atividade ocorreu ontem, no Centro Médico de Especialidades do CHM (Centro Hospitalar Municipal), das 8h às 20h.



“Era fundamental retomarmos o Saúde Fila Zero, que só foi suspenso por conta da Covid-19. Quando iniciamos o programa, em 2017, chegamos a realizar mais de 70 mil atendimentos, reduzindo a fila em 50%. O objetivo, agora que a pandemia arrefeceu, é voltar com força para garantirmos atendimento também a todos que precisam”, comenta o prefeito Paulo Serra (PSDB).



A equipe atuante na ação contou com 20 médicos contratados, seis profissionais de enfermagem, 12 contratados da FUABC (Fundação do ABC) para serviços administrativos, e três funcionários para limpeza e controle de acesso ao local. Também foram contratados 250 exames de raio X, direcionados à Casa da Esperança, na Vila Assunção.



Nesta primeira edição do evento, a expectativa, segundo o secretário de Saúde da cidade, Márcio Chaves, era a de que aproximadamente 2.100 pessoas fossem beneficiadas. De acordo com o titular da pasta, as especialidades oferecidas foram ortopedia, com 1.500 atendimentos; dermatologia, com 500; pequenas cirurgias, com 100; além de uma cirurgia bariátrica de paciente preparado pelo núcleo de obesidade que já estava sendo acompanhado havia cerca de dois anos.



Entre esses pequenos procedimentos cirúrgicos oferecidos à população estão incluídos, por exemplo, retirada de cistos e lipomas (tumor benigno) e ressecção (retirada de nervo, vaso, músculo, tendão ou osso doentes por lesões).



DIA D DA VACINAÇÃO

A administração municipal irá realizar hoje força-tarefa de vacinação. Ao todo haverá 15 pontos de imunização contra gripe e Covid-19, com funcionamento das 8h às 17h. Para aplicação no combate à gripe não será necessário agendamento. Já para tomar a dose contra a Covid o andreense necessitará de cadastro no site da Prefeitura (psa.santoandre.br/vacinacovid).



Entre os locais destinados à vacinação, 14 unidades de saúde (veja lista na arte ao lado) atenderão crianças com mais de 5 anos e adultos de todas as idade, além de aplicação da fração contra gripe à população acima de 80 anos.



“O público-alvo são todos os acamados da rede municipal de saúde, idosos com mais de 80 anos e crianças com mais de 5 anos de idade”, explica o diretor de atenção à saúde, Victor Chiavegato.



O Paço informou que disponibilizará para aplicação de vacinas o formato drive-thru na Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André), na Avenida dos Estados, 2.195, bairro Santa Teresinha, no qual será possível a imunização contra a gripe para idosos acima de 80 anos e vacinação contra a Covid-19 para munícipes acima de 18.



Idosos com mais de 80 anos que forem a um dos 15 pontos de imunização para se proteger contra a Covidpoderão receber também a fração contra a gripe. O imunizante de combate à Influenza é trivalente, composto pelos vírus H1N1, a cepa B e o H3N2, do subtipo Darwin, que causou os surtos registrados no fim de 2021.