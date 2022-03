São Caetano retoma programa que oferece almoço para 12 mil alunos

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



27/03/2022 | 07:00



A Prefeitura de São Caetano retoma na próxima terça-feira o Programa Almoço na Escola, que oferece refeições aos estudantes da rede municipal do ensino fundamental (do 1º ao 9º ano) na entrada aos que estudam à tarde e na saída das aulas da manhã em unidades que funcionam em meio período. Criada em setembro de 2019, a iniciativa foi interrompida em março de 2020, logo no início da pandemia da Covid-19, e vai beneficiar 12 mil alunos diariamente.

Com as refeições, o Paço espera contribuir para suprir as carências nutricionais de algumas crianças, além de desenvolver paladar para alimentos saudáveis, já que o cardápio é balanceado e diversificado. O programa funciona integrado ao Nutre&Ação, plano de educação alimentar e nutricional adotado nas escolas municipais. Além do almoço, os estudantes ainda recebem normalmente o lanche durante o horário do intervalo.

“O Almoço na Escola é um programa exitoso, criado no mandato passado, que oferece alimentação saudável para os alunos (do ensino fundamental) matriculados na rede municipal. Além da qualidade dos alimentos, a refeição garante um alívio no orçamento das famílias, em especial aquelas que possuem dois ou três filhos matriculados na rede. Facilita bastante a vida dos responsáveis e, por isso, estamos retomando o programa depois de um tempo pausado em razão da pandemia”, explicou o prefeito José Auricchio Júnior.

O programa de alimentação faz parte de quatro pilares propostos pela Prefeitura de São Caetano na retomada das aulas presenciais. Outra iniciativa que já está em prática é o reforço escolar, que faz diagnóstico sobre o nível de aprendizagem dos alunos, bastante comprometido durante a pandemia, e vai oferecer aulas no contraturno para os que apresentarem maior defasagem.

Também já está em funcionamento o programa Saúde na Escola, que oferece atendimentos especializados nos colégios com psicólogos, assistentes sociais e psicopedagogos. Por fim, o Renda + Educação vai auxiliar os estudantes em situação de vulnerabilidade social por meio de transferência de renda mensal, possivelmente com uso de cartão – esse benefício ainda está em planejamento e deve começar a funcionar em abril.

De acordo com Auricchio, o retorno das aulas presenciais na rede municipal tem sido melhor do que o esperado. “Temos percebido um ambiente positivo, com os familiares receptivos às nossas iniciativas. Tudo está sendo realizado com bastante segurança. A pandemia está dando sinais de enfraquecimento, está sob controle, mas ainda não acabou. Estamos oferecendo reforço escolar, alimentação adequada e apoio na área da saúde. No mês que vem colocamos em prática o quarto pilar, que é o Renda + Educação”, projetou Auricchio.