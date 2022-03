Após morte de Bob Saget, ator de 'Três é Demais' revela luta contra alcoolismo

26/03/2022 | 14:43



Dave Coulier, ator de "Três é Demais" (1987-1995) , fez um desabafo sobre sua luta contra o alcoolismo. O intérprete do tio Joey no seriado fez seu relato nas redes sociais dois meses depois da morte de Bob Saget, seu parceiro de filmagens no seriado. No Instagram, Coulier compartilhou uma imagem de seu rosto após um acidente ocasionado pelo consumo de álcool. Nela, o artista aparece ensanguentado e com alguns cortes.

"Eu era um bêbado, sim. Um alcoólatra. Estou sem álcool desde 1º de janeiro de 2020. Quando bebia, era a vida da festa. Eu poderia fazer as pessoas rirem até elas caírem. Nessa foto fui eu quem caiu", iniciou. Coulier explica que se feriu devido a uma queda, subindo umas escadas de pedra. "Ninguém adorava tomar 'cervejas com os meninos' depois de jogar hóquei ou uma partida de golfe mais do que eu. As 8 horas de bebida, risadas e estupidez engraçada foram seguidas por dois dias de se sentir como uma tigela de bagunça de cachorro. Eu adorava bebida, mas ela não me amava de volta".

"Decidi tomar uma decisão pelo meu próprio bem-estar, da minha família e daqueles que me rodeiam que amo tanto. A transformação psicológica e física foi incrível. O céu está mais azul, meu coração não está mais fechado e eu gosto de fazer as pessoas rirem até elas caírem mais do que nunca", concluiu.