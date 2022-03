Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, morre aos 50 anos de idade

26/03/2022 | 14:11



Morreu aos 50 anos de idade, o baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins. A notícia foi divulgada nas redes sociais da banda, que não revelou a causa da morte. De acordo com a emissora colombiana Caracol, ele foi encontrado sem vida, no hotel em Bogotá onde a banda se hospedava. A família Foo Fighters está devastada pela trágica e prematura perda de nosso amado Taylor Hawkins. Seu espírito musical e riso contagiante vão viver conosco para sempre. Nossos corações vão a sua mulher, filhos e família, e pedimos que sua privacidade seja tratada com o máximo de respeito nesse tempo de dificuldade inimaginável, escreveram nas redes sociais oficiais do grupo. Vale pontuar que o Foo Fighters tocaria no Lollapalooza Brasil no domingo, dia 27.