Reinaldo Gottino se pronuncia pela primeira vez após sair às pressas de ambulância: Dor no peito

24/03/2022 | 08:10



Logo depois de sentir um mal súbito e sair às pressas de ambulância dos estúdios da RecordTV, Reinaldo Gottino deixou os fãs preocupados ao ser internado no hospital Moriah, na zona sul de São Paulo. No entanto, na noite da última quarta-feira, dia 23, o jornalista do Balanço Geral usou as redes sociais para tranquilizar os internautas e explicar o ocorrido.

Oi amigos, amigas, todos que me seguem! Está dando tudo certo! Foi um susto grande! Pressão bateu 19, dor no peito, mal estar e mil coisas passando na cabeça! Mas sou cercado de pessoas incríveis, que me ajudaram, me acudiram e me socorreram!, escreveu no Twitter.

Gottino ainda explicou que está sendo medicado e realizando todos os exames, por isso ainda não tem previsão de alta.