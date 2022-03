Em 2022, seis bares já foram interditados em Santo André

Da redação

Do Diário do Grande ABC



24/03/2022 | 00:01



O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) e a Prefeitura de Santo André já interditaram neste ano seis bares em decorrência de irregularidades, como barulho excessivo e falta de alvará de funcionamento. Ontem, equipes do departamento de controle urbano da Prefeitura e da fiscalização ambiental do Semasa interditaram com barreiras de concreto três bares por problemas de barulho e funcionamento sem autorização. A ação contou com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal).

Entre sexta-feira e domingo (dias 18 a 20), a fiscalização ambiental do Semasa percorreu dezenas de bairros da cidade, visitando 80 endereços. Foram autuados estabelecimentos nos bairros Jardim, Vila Suíça, Centro, Jardim Santo André, Vila Amabile Pezzolo, Camilópolis, Parque das Nações, Vila Gilda e Vila São Pedro. No total, foram emitidas quatro advertências e 11 autos de infração ambiental.

As reclamações de ruído acima do permitido podem ser registradas de forma online, pelo site do Semasa (www.semasa.sp.gov.br) – 24 horas por dia, sete dias por semana – pelo atendimento telefônico, pelos números 0800-4848115 ou 4433-9300 (de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h), ou ainda pelas redes sociais da autarquia.

<EM>Em São Caetano, já foram feitas 15 autuações e fechados sete estabelecimentos por irregularidades e som alto em 2022. As outras cidades não informaram.