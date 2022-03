Região promove ações para recuperar perdas no estudo

Aline Melo

Atividades no contraturno escolar e mais horas de aula. De maneira geral, é essa a aposta das Secretarias Municipais de Educação para recuperar as perdas de aprendizado que os alunos tiveram durante o período mais crítico da pandemia de Covid-19, quando as aulas foram apenas online. Nas escolas do Estado, os dados do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) realizado no ano passado mostraram que o nível de conhecimento dos estudantes regrediu aos níveis de 2010.

Santo André contratou uma empresa para realizar avaliação diagnóstica com os alunos do 2º ao 5° ano nas áreas língua portuguesa, matemática e ciências da natureza. A gestão destacou que um ponto importante foi a estruturação do construto de prova com aproximadamente 60% de habilidades previstas no ano/série anterior e 40% do ano em que os alunos estavam matriculados. Foram identificadas fragilidades tais como, em português, produção de texto e leitura, no 2º e 4º anos; e em matemática, grandezas e medidas e álgebra, no 3º e 4º anos, entre outros.

A partir desta semana, a Prefeitura andreense dá inicio nos 12 Cesas (Centros Educacionais) o programa “Toda Criança tem Direito de Aprender”. A iniciativa promove duas horas a mais de aulas para os estudantes. A adesão dos alunos para o reforço é realizada a partir da avaliação da equipe escolar que acompanha o avanço das crianças não alfabetizadas do 3º ao 5º ano. Para esta iniciativa, a Secretaria de Educação conta com formação sistemática conjunta dos monitores de atividades pedagógicas e instrutores de ações complementares, planejamento articulado semanal das atividades, utilização de material didático específico e avaliações periódicas. Os resultados serão objeto de análise, reflexão e fundamento para novas ações.

São Bernardo informou que mantém avaliação permanente dos estudantes para monitorar a aprendizagem e que o programa Aprender Mais, instituído em 2021, oferece adicional de oito horas de atividades pedagógicas a 5.520 alunos, totalizando 450 turmas de 73 unidades escolares contempladas. Em 2022, as atividades complementares tiveram início em 14 de fevereiro.

São Caetano realizou no primeiro mês de aula um programa de reforço escolar, dedicado exclusivamente à revisão do conteúdo pedagógico dos anos anteriores. Essa semana, as escolas realizam avaliação para identificar quais são as dificuldades que os alunos ainda têm. A partir desse diagnóstico, novos processos de recuperação no contraturno serão planejados de acordo com a dificuldade de cada estudante. Aí, fará a recuperação o estudante que realmente necessitar.

Diadema divulga hoje diagnóstico feito a partir da Prova Diadema, aplicada no mês passado com objetivo de identificar as dificuldades e defasagens dos alunos. Também será lançado o PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) Diademense, que vai englobar as ações de reforço, orientação aos educadores no processo de recomposição educacional e formação continuada dos professores. Dentro deste plano de desenvolvimento, dois pilares de reforço serão o Aprender Mais, que inicia as atividades na próxima semana, e o Mais Educação, previsto para iniciar em abril, ambos programas no contraturno escolar.

Ribeirão Pires iniciou em fevereiro a aplicação de avaliações diagnósticas para identificar o nível de aprendizado dos alunos do Infantil ao Fundamental II. Para os estudantes dos anos iniciais do Fundamental, a Prefeitura realiza as sondagens por meio de parceria com o Instituto Ayrton Senna. Com base nos resultados, as equipes de Orientação Educacional e Coordenadores Pedagógicos das escolas municipais irão traçar ações direcionadas para a recomposição de aprendizado e estímulo de habilidades específicas, de acordo com a necessidade pedagógica de cada estudante. Com base no resultado, serão realizadas aulas de reforço. Rio Grande da Serra começou a atender alunos do 1º ao 5º ano apenas em 2022 e a Secretaria de Educação e Cultura iniciou estudos para avaliar a necessidade de realizar reforço escolar com este público. Mauá não respondeu.





Prefeituras vão investir em capacitação

Com a necessidade de aplicar reforço e recuperação para um grande número de alunos, as Secretarias Municipais de Educação do Grande ABC afirmam que também estão reforçando a formação dos professores. Santo André informou que tem ofertado formação semanal aos docentes, bem como para a equipe pedagógica das unidades escolares, focando o trabalho com sequências didáticas. Essa ação que será retomada em 2022, incluindo ainda sugestões de trabalho voltado ao reforço.

Em São Bernardo, a administração afirmou que mantém programação contínua de formação dos profissionais da rede municipal com metodologias ativas e progressão das aprendizagens, jogos de raciocínio e princípios da educação maker. Diadema aposta no lançamento do PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) para as ações de formação continuada dos professores.