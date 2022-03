São Caetano lança novo programa de recapeamento para todos os bairros

Renan Soares

Especial para o Diário



23/03/2022 | 11:14



Atualizada às 12:22

Em evento realizado na manhã desta quarta-feira (23), a Prefeitura de São Caetano lançou o novo programa de recapeamento do município, o Asfalto Bairro a Bairro. O projeto foi iniciado no bairro Prosperidade, na rua dos Mármores, já com máquinas operando na massa asfáltica, a revitalização das vias do local tem prazo de realização de dez dias a contar desta quarta. O lançamento contou com a presença do prefeito da cidade, José Auricchio Júnior (PSDB) e vereadores, além do secretário da Seohab (Secretaria de Obras e Habilitação), Iliomar Darronqui. Após o Prosperidade, o programa passará pelo bairro Olímpico e a rua Visconde de Inhaúma.

"Estamos retomando o programa de recapeamento da cidade, que é realizado todos os anos, retomando pelo bairro Prosperidade, um conjunto de ruas que atinge 11 mil e 300 metros quadrados de massa asfáltica. Na sequência será feito o bairro Olímpico, e por fim nós vamos fazer uma revitalização da Visconde de Inhaúma. Esta é a primeira etapa do Asfalto Bairro a Bairro que começa hoje aqui no Prosperidade”, disse o prefeito, ao dar início ao programa de recapeamento.

No Prosperidade, 8 vias serão recapeadas, e são as ruas dos Cristais, Perite, do Coral, dos Mármores, das Pérolas, dos Berilos, Platina e a Rádio, totalizando os 11.360 m² quadrados de asfalto citados por Auricchio. Após a finalização, o próximo local contemplado na primeira etapa do programa é o bairro Olímpico, onde serão asfaltados 5.800 m² de vias, entre elas as ruas Ribeirão Preto (da Rua Piraju até a Avenida Presidente Kennedy), Rio Claro (da Avenida Tijucussu até a Rua Ribeirão Preto) e Francesco de Martini.

Já a rua Visconde de Inhaúma passará por uma revitalização, com recapeamento em diversos trechos, revisão de calçadas, mobiliário urbano, equipamento semafórico e capa asfáltica. Segundo o prefeito, uma pesquisa será realizada para detectar os problemas, visando facilitar a manutenção, já que desde sua reestruturação em 2006 não foram feitas grandes intervenções.

“O que nós queremos fazer é deixar a Visconde pronta e revitalizada para o dia das mães, visto o comércio intenso que tem na região. (Revitalização) De ponta a ponta, incluindo a Praça da Figueira”, ressaltou Auricchio. A previsão é que as intervenções no Olímpico e na Visconde se iniciem do dia 12 a 15 do mês de abril. O processo de decisão de quais locais devem ser recuperados passam por análise do quão prejudicados eles estão, os trechos que apresentarem boa situação não serão contemplados pelo programa.

A empresa contratada para a realização dos trabalhos nos dois bairros foi a Emparsanco, construtora especializada neste tipo de obra. Após a prorrogação do contrato em 1 ano, o que ainda depende de licitação, os outros 13 bairros também devem passar pelo mesmo processo, No total, a expectativa é que o programa Asfalto de Bairro a Bairro chegue a 50 mil m² de asfalto recapeado neste um ano de contrato com a Emparsanco e 150 mil m² até 2024 . No total, R$ 6 milhões serão investidos.

Os trechos das avenidas Guido Aliberti e Dos Estados localizados no município não fazem parte do projeto pois já foram recapeados no mandato anterior, mas o prefeito deixa em aberto a possibilidade dos locais passarem novamente por recuperação até o final desta gestão devido ao desgaste que o grande uso das vias gera. De acordo com a Prefeitura, 200 mil m² de ruas e avenidas já passaram por recapeamento desde 2018.