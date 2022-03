São Caetano pagará em cheque ou depósito Auxílio-Uniforme

Evaldo Novelini

Do Diário do Grande ABC



22/03/2022 | 08:37



Prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PDSB) anunciou ontem à noite que, diferentemente do que havia dito anteriormente, vai pagar o Auxílio-Uniforme Escolar por meio de depósito bancário ou cheque. O dinheiro será liberado a partir de sexta-feira. A ideia do aplicativo teve de ser adiada porque a Personal Card, empresa contratada na administração do interino Tite Campanella (Cidadania), não conseguiu atender às exigências do município.

"Este ano tentamos contratar uma empresa de informática que traria um aplicativo como solução para a compra dos uniformes. A empresa falhou. Já faz mais de um mês que estamos numa tentativa de recuperar esse contrato com a empresa, mas infelizmente isso não aconteceu. Pois bem, decidimos que esta semana vamos pagar como nós sempre fizemos", justificou Auricchio em vídeo nas redes sociais.

Há duas maneiras de o benefício, no valor de R$ 250, ser obtido. Via depósito bancário na conta dos pais ou responsáveis pelos alunos, na sexta-feira. Ou por meio de cheque, a ser retirado na segunda-feira, dia 28, no Atende Fácil, no número 651 da Rua Major Carlo Del Prete, no Centro.

Caso opte pelo recebimento em cheque, segundo a administração informou em nota oficial divulgada ontem, o pai ou responsável deve comunicar a sua escolha à escola, presencialmente, até amanhã. Todos os 22 mil alunos matriculados na rede municipal vão ser beneficiados.

São Caetano investirá R$ 5,5 milhões na compra de uniformes, que deve ser feita em estabelecimentos cadastrados na Prefeitura. "Esse foi o movimento que nós fizemos no sentido de trazer maior liberdade para os pais e ativarmos um segmento econômico muito importante, das confecções da nossa cidade", disse Auricchio.

Foi o tucano quem implementou o Auxílio-Uniforme Escolar, em 2017, quando iniciava seu terceiro mandato no Palácioda Cerâmica, sededo Executivo são-caetanense. No ano passado, enquanto governava a cidade interinamente, Tite contratou a Personal Card, de Florianópolis, Santa Catarina, para desenvolver o aplicativo. A empresa ficaria com 1,5% de todas as transações a título de remuneração.