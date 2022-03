Netuno entra em campo pelo Troféu do Interior na sexta

Dérek Bittencourt



22/03/2022 | 00:01



O Água Santa não alcançou a classificação para as quartas de final do Paulistão com a derrota por 3 a 2 para o Santos, mas ainda tem pelo menos um compromisso no Estadual, pelas quartas do Troféu do Interior. Na sexta-feira, o Netuno visita o Mirassol, a partir das 19h, no Estádio José Maria de Campos Maia. Se passar pelo Leão, o representante diademense segue na luta pelo título e, consequentemente, pela vaga na Copa do Brasil de 2023. O outro duelo será entre Ferroviária x Inter de Limeira.

O Botafogo, por ter feito a melhor campanha entre os times caipiras que não passaram às quartas do torneio principal, já está classificado para as semifinais do Troféu do Interior (a serem disputadas no dia 28), e aguarda os dois que avançam. Se juntará a eles o melhor time – exceto os grandes – que chegou ao mata-mata do Paulistão e for eliminado (entre Red Bull Bragantino, São Bernardo FC, Santo André e Guarani). A grande final será no dia 31.<TL>