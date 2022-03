Lorena Carvalho retira o nome de Lucas Lucco das redes sociais

20/03/2022 | 10:10



Como você vem acompanhando, Lucas Lucco e Lorena Carvalho anunciaram publicamente na última sexta-feira, dia 18, que o casamento deles chegou ao fim e que consequentemente eles não estão mais juntos.

Durante a tarde do último sábado, dia 19, foi visto pelos fãs do cantor que a modelo alterou o nome dela no Instagram e voltou a assinar apenas Lorena Carvalho, tirando então o sobrenome de Lucas Lucco até das redes sociais.

Caso você também não saiba, o casal tem um filho chamado de Luca que comemorou seu primeiro aninho de vida durante o final de semana.