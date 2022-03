Mergulho na obra do gênio Vincent Van Gogh

Renan Soares

As obras de um dos principais pintores da história da arte, Vincent Van Gogh (1853-1890), desembarcaram em São Paulo.A exposição Beyond Van Gogh enfim chegou ao Brasil após passar por outros 24 países. A exposição é uma experiência imersiva nas obras do holandês, deixando quem a visita muito próximo das artes do pintor, já que o espaço possui diversos cenários onde é possível interagir com as obras.

A exposição permite ao visitante literalmente mergulhar nos quadros do artista, que vão se formando pelas paredes e pelo piso do imenso espaço. Como se fossem pinceladas gigantestas, as pinturas vão se formando diante das pessoas.

A mostra ocupa um pavilhão de mais de 2.000 metros quadrados construído no estacionamento do Shopping Morumbi, na Capital. Esta versão para o País foi pensada ainda como uma homenagem à Semana de Arte Moderna de 1922, que estará retratada em um café temático. "O público brasileiro vai ter a oportunidade de finalmente ver esse projeto que já passou por mais de 100 cidades no mundo", afirma Rafael Reisman, CEO da Blast Entertainment, que traz a mostra para o Brasil. Segundo ele, nenhuma exposição na história atraiu tanto público. "A soma de todos os ingressos para essa mostra ultrapassou 10 milhões de visitantes ao redor do mundo."

Em uma experiência que levará o público não somente a ver, mas, de certa forma, a também entrar na obra do pintor holandês, Beyond Van Gogh está dividida em seis ambientes. A entrada é por uma área em que há um café, um bar e um palco, onde estarão os atores Leo Vaz, Milena Castro e Breno Ganz, que explicam a história de Van Gogh de forma leve e fácil de entender. Em seguida, as pessoas passam em uma área chamada Educacional, onde entram em contato com um pouquinho mais da história do artista. São painéis que abrigam partes de cartas dele para o irmão, Theo, e do irmão para ele.

Continuando a visita, o próximo ambiente carrega o público para se maravilhar em um jardim de girassóis, um dos símbolos marcantes em quadros de Van Gogh. Já em outra sala, chamada Waterfall, há uma cachoeira, com a imagem do Van Gogh, aí sim já é projeção num quarto escuro, bem escuro, e um retrato dele é formado no telão e, depois, ele se dissolve.

E, enfim, será o momento de conferir o espaço principal, que conta com 2.000 m² de projeção em 360°nas paredes e no piso inteiro. Um passeio que permite aos visitantes observar os quadros como se estivessem dentro deles. São 40 projetores a laser para garantir o efeito imersivo.