Homenagem de gala a Santo André

20/03/2022 | 09:26



Gastronomia, música de qualidade e solidariedade. Tudo isso junto em um só evento. Assim será a festa do 469º aniversário de Santo André, realizada pelo Grupo Baby Beef no Espaço Win, no dia 7 de abril. Os participantes estarão colaborando com as ações do Fundo Social de Solidariedade e com a Feasa (Federação das Entidades Assistenciais de Santo André).

Do ponto de vista artístico, a atração principal será o cantor Thiago Arancam, que apresentará o show Magico Amore, com um repertório que mistura músicas clássicas e populares, cheias de romantismo, repleto de canções inéditas e grandes sucessos.

Considerado um dos melhores tenores do planeta, Thiago Arancam se apresentou nos principais teatros do mundo, em mais de 40 países. Destaque para o Alla Scala (Milão), Ópera de Roma (Itália), Ópera Nacional de Washington (Estados Unidos), Ópera Estadual de Viena (Áustria), Deutsche Ópera de Berlim (Alemanha), Bolshoi (Moscou), além de inúmeras produções no Japão, Emirados Árabes, Malásia, Canadá, Espanha, França, Polônia, Letônia, Mônaco e Reino Unido. Foram mais de 700 apresentações ao redor do mundo.

No quesito gatronômico, os pratos desenvolvidos pela equipe do restaurante Baby Beef prometem aguçar o paladar dos convidados. O ponto alto, entretanto, será a oportunidade de contribuir com os projetos sociais encabeçados pela primeira-dama Ana Carolina Barreto Serra.

“Sou um cidadão andreense. Praticamente toda a minha família mora na cidade e sempre tive esse sonho de fazer uma festa para homenagear Santo André. Está sendo um desafio muito gratificante”, disse o empresário Luiz Américo, proprietário do Grupo Baby Beef e idealizador do evento.

Durante a festa, será realizada uma homenagem a pessoas que se destacam nas áreas da educação, saúde esporte e cultura. “A ideia que essa data seja comemorada todos os anos. Queremos mostrar para o cidadão andreense o quanto é bacana comemorar o aniversário da cidade e ainda ajudar ao próximo”, afirmou Luiz Américo.

Entusiasmado com a celebração, o prefeito Paulo Serra (PSDB) destacou a atitude humanitária que marca a festa. “O trabalho social tem feito grande diferença na vida da nossa gente. Foi por meio da Santo André Solidária, idealizada pela Ana Carolina e a equipe do Fundo Social, que conseguimos levar alimentos, roupas, cuidado e proteção a quem mais precisava, no pior momento de pandemia. Por isso, ações beneficentes como esta ajudam a fortalecer o Fundo Social e a alcançarmos os andreenses em vulnerabilidade”, declarou.

INGRESSOS

Os ingressos são vendidos no Restaurante Baby Beef Jardim ou pelo Ticket 360 (www.ticket360.com.br), podendo ser adquiridos individualmente (R$ 350) ou por quotas de patrocínio, que variam de R$ 2.000 a R$ 10 mil e dão direito a mesas com dois, quatro ou seis lugares. Todas as modalidades dão direito a jantar e show.