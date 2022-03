Charge - 20 de março de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



20/03/2022 | 08:16



Não há nenhum risco de ruptura institucional no País, a despeito da turbulência política. A garantia é do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça. “O Brasil

está consolidado no aspectodemocrático e a Constituição é nosso grande norte”, declarouo magistrado em entrevista exclusiva ao Diário.