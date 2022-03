IBGE mostra resultado do teste do Censo 2022 realizado em S.Caetano

Renan Soares

Renan Soares



18/03/2022



O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou ontem os resultados do primeiro teste nacional do Censo 2022, realizado em 27 municípios brasileiros, um em cada Estado, além do Distrito Federal. Em São Paulo, a amostragem foi colhida apenas no bairro Prosperidade, em São Caetano. O modelo de entrevistas aplicado na região será usado a partir de 1º de agosto na elaboração oficial do estudo nos 5.570 municípios brasileiros.

O IBGE descobriu que o bairro Prosperidade perdeu 261 moradores em relação ao último estudo, realizado em 2010. O resultado de ontem mostrou que a população residente no local é composta por 2.818 pessoas, sendo que, destas, 573, ou seja, 20,5%, eram idosos acima de 60 anos, a quinta maior taxa entre as 27 localidades pesquisadas. O relatório também apontou que 55,1% dos moradores do bairro são-caetanense são mulheres, número atrás apenas do bairro Amaralina, em Salvador, que tem 56,3% – confira os outros resultados mostrados ontem na arte ao lado.

Os números foram expostos em cerimônia na USCS (Universidade Municipal de São Caetano), que contou com a presença do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), do chefe da unidade estadual do IBGE de São Paulo, Francisco Garrido Barcia, além do reitor da universidade, Leandro Prearo. “Costumo dizer que, na vida pública, a informação é o maior capital que temos. A informação, quando técnica e precisa, é o que norteia uma administração eficiente. Por isso, não hesitamos em dar todo o apoio necessário à realização do teste do Censo 2022”, comentou Auricchio. “No Estado de São Paulo estamos acostumados a ser sede de laboratório de inúmeras pesquisas e foi um orgulho participar também da preparação para o Censo”, acrescentou o tucano.

Barcia exaltou a importância do governo municipal e da sociedade na ação. “O IBGE é o operador do censo demográfico do País, mas jamais conseguiria realizar algo dessa magnitude sem o apoio expressivo da sociedade e, principalmente, das prefeituras municipais e câmaras municipais”, comentou.

Os testes no bairro Prosperidade foram realizados entre novembro e dezembro de 2021, e incluíram todas as etapas do Censo, começando pelos equipamentos e sistemas de coleta até chegar ao treinamento dos recenseadores. Foram feitas pesquisas no entorno dos domicílios do bairro e também em modelo misto de entrevistas, sendo que em São Caetano 99,6% das amostras foram obtidas no modo presencial, 0,3% por meio do telefone e 0,1%, na internet.

“Redundante falar da importância do Censo. Deixo minha solidariedade a toda família do IBGE em nome dos brasileiros que tanto se angustiaram em 2020 quando vimos um ministro de Estado, Paulo Guedes (Economia), dizer que ‘talvez não era importante o Censo demográfico pelo custo que representaria ao País’. Por fim as forças democráticas prevaleceram e o Censo, mesmo com dois anos de atraso, chega e em um momento tão crucial que vive o País, com a economia dando sinais de que está combalida, com dificuldade de recuperação,” salientou o Auricchio.

O Censo deveria ter sido realizado em 2020, mas primeiro foi adiado em razão da pandemia e depois por falta de recursos. A amostragem chegou a ser adiada, mas depois o governo federal liberou os R$ 2,3 milhões necessários para a atividade.