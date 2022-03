Tadeu Schmidt comemora o segundo mês no comando do BBB22

17/03/2022 | 17:10



Tadeu Schmidt está completamente feliz com o seu novo espaço dentro da Rede Globo apresentando o BBB22 e um grande exemplo dessa felicidade é que nesta quinta-feira, dia 17, o jornalista está comemorando o seu segundo mês na casa mais vigiada do Brasil.

O apresentador fez questão de ir até as suas redes sociais compartilhar um vídeo comentando os últimos acontecimentos do confinamento e falou também - nada que já não sabemos - sobre a dinâmica que vai acontecer na noite desta quinta-feira, dia 17. E neste mesmo vídeo ele comemora o segundo mês no comando do BBB22!

Dois meses de 'BBB 22'! Que dia, hein? Além da efeméride, começamos a semana nove, prova do líder, em um momento em que o jogo está pegando fogo. Teremos uma dinâmica com os oito eliminados, vocês vão curtir, e muita história para contar sobre a festa de ontem.

Caso você não saiba, Maria que foi expulsa e Tiago Abravanel que pediu para sair do confinamento, vão ser os únicos que não vão participar da brincadeira.