Santo André faz promoção de ingressos para decisão em casa

Dérek Bittencourt



16/03/2022 | 00:01



Em busca da classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista – ou, no mínimo, da vaga no Troféu do Interior –, o Santo André resolveu fazer uma promoção de ingressos para a última partida da primeira fase do Estadual, sábado, contra a Inter de Limeira, às 16h, no Bruno Daniel. Os bilhetes custarão R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira) e estarão disponíveis na portaria da sede social do clube (Jaçatuba), até sexta-feira (das 10h às 18h), na bilheteria do próprio estádio (somente no dia da partida, a partir do meio-dia) e no site www.totalticket.com.br/evento/21790.

Por determinação do governo do Estado, é obrigatória a apresentação da carteirinha de vacinação completa contra a Covid-19 na barreira sanitária para acesso ao estádio. Quem ainda não está totalmente vacinado deve apresentar exame PCR (realizado há 48 horas) ou teste de antígeno (24 horas).

NA VIZINHANÇA

O São Bernardo FC, que recebe o Guarani no mesmo dia e horário, divulgou ontem o valor dos bilhetes para o embate no Estádio 1º de Maio: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira). Vendas no site saobernardofc.soudaliga.com.br.