Pai de Meghan Markle afirma que ficará contra ela em processo: Ela não pode defender as coisas que disse

15/03/2022 | 09:10



A entrevista de Meghan Markle e do seu marido, o príncipe Harry, à Oprah Winfrey segue dando o que falar! Um ano após as declarações do casal, o assunto novamente veio a tona através do pai da duquesa, que concedeu uma entrevista ao canal Remarkable Friendship, no YouTube.

Durante a sua participação, ele falou sobre o processo que a sua filha mais velha, Samnatha Markle, está movendo contra Meghan por considerar que a mesma fez declarações falsas e maliciosas. Segundo Thomas Markle, será um prazer depor contra a esposa de Harry.

- Eu ficaria mais do que feliz. Estou tentando há quase 4 anos ver minha filha e seu marido ruivo em um tribunal cara a cara, disse ele.

Thomas ainda opinou sobre o resultado do processo e declarou estar ao lado do time da rainha:

- Me surpreende que eles vão à Oprah Winfrey por horas e se sentam lá expondo coisas que não deveriam expor a ninguém e acho que é tão desrespeitoso com a rainha. Eu basicamente estou no time da rainha. E tenho um grande respeito por todos os membros da realeza.

Ele ainda continuou e afirmou que a filha deveria aceitar um acordo para encerrar o caso:

- Há tantas mentiras óbvias que são imediatamente contestáveis que não consigo imaginar Meghan indo ao tribunal com isso. Ela não pdoe defender as coisas que disse.