São Caetano perde do Velo Clube e se complica na A-2

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



14/03/2022 | 07:00



O São Caetano desperdiçou ontem à noite uma grande oportunidade de se aproximar da classificação à segunda fase do Campeonato Paulista da Série A-2. Em visita ao Velo Clube, concorrente direto à vaga, o Azulão precisava da vitória para definir no Anacleto Campanella, domingo, em visita do Juventus, o avanço. Porém, o representante do Grande ABC acabou derrotado por 3 a 2, em Rio Claro, e agora não depende apenas de si para estar na próxima etapa.

O resultado elevou os rioclarenses aos 19 pontos, na sétima colocação, deixando os são-caetanenses com 17, no décimo lugar. Assim, o Azulão terá de vencer o Moleque Travesso e torcer por tropeços de dois dos quatro times que estão à frente (Rio Claro, o próprio Velo Clube, Primavera e Lemense) para classificar.

O técnico Axel montou o São Caetano da maneira como já vinha atuando e que, na última rodada, havia vencido o Linense, por 3 a 0. No entanto, o treinador adversário, Fahel Júnior, parece ter estudado bem a tática azulina. E ainda contou com a sorte quando, logo aos três minutos, após cruzamento, o goleiro Luiz falhou e Zé Andrade aproveitou. Aos 13, após nova falha do sistema defensivo do Azulão, Felipinho acertou o canto: 2 a 0.

A partir daí, só restou à equipe visitante colocar a bola no chão e buscar espaços. Aos 25, após bate-rebate, Christianno mandou de primeira, sem chances para Paulo Ricardo.

Tão logo começou a etapa final, o Velo Clube ampliou. Aos três, após cobrança de falta para a área, Luiz saiu mal, João Pedro se adiantou, cabeceou e fez o terceiro tento velista.

O Azulão era melhor e estava perto do empate quando, após lance no meio de campo, Christianno acabou expulso de maneira equivocada, esfriando o São Caetano e colocando um fim às esperanças de chegar à igualdade.