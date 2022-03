MEC reabre inscrições para financiamento estudantil

Do Diário do Grande ABC



14/03/2022 | 07:00



As inscrições para o primeiro processo seletivo de 2022 do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) serão reabertas, sendo o seu período ampliado para mais um dia, apenas amanhã. Com isso, os estudantes terão até às 23h59 desta terça-feira para se inscrever. E o resultado da chamada regular que, anteriormente, seria divulgado no dia 15, será publicado no dia 18 de março, no portal Acesso Único.

Anteriormente, só teria sido possível fazer a inscrição até as 23h59 da última sexta-feira, dia 11. Agora, todos os interessados ganham mais tempo para conferir e se inscrever e, aqueles estudantes já inscritos, mas que queiram alterar suas opções de curso, também terão mais um dia para fazer as alterações que desejarem em suas inscrições.

O MEC (Ministério da Educação) decidiu ampliar o prazo após identificar lentidão e interrupções pontuais na performance da solução tecnológica, durante poucos minutos, no sistema eletrônico de inscrição. A instabilidade, ocorrida apenas no final da noite do último prazo previsto para inscrição, que seria no dia 11, foi pontual, tanto que somente foi percebida por quem acessava o sistema, no horário próximo do encerramento do prazo de inscrição.

Ainda assim, o MEC amplia o prazo de inscrição, a fim de garantir a participação de mais estudantes interessados em se inscrever ou daqueles que queiram alterar suas opções de inscrição no Fies.

Com a ampliação do prazo para a inscrição, o cronograma das demais etapas dessa edição do Fies foi alterado, passando a ser 15 de março o último dia para inscrição; 18 de março, a divulgação do resultado da chamada única e lista de espera; de 21 a 23 de março, prazo para complementação das inscrições dos pré-selecionados na chamada regular; e de 24 de março a 4 de maio, prazo para convocação dos pré-selecionados por meio da lista de espera.