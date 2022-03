São Bernardo FC pode se classificar às quartas de finalSão Bernardo FC pode se classificar às quartas de final

Dérek Bittencourt



O São Bernardo FC pode assegurar hoje, com uma rodada de antecipação, sua classificação às quartas de final do Paulistão. Mas terá parada dura pela frente, já que o objetivo da adversária, Inter de Limeira, é o mesmo. As equipes entram em campo a partir das 20h30, no Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira.

Com 15 pontos conquistados, o Tigre precisa do triunfo combinado a um revés ou empate da Ferroviária com o Guarani (jogam às 16h, em Campinas). Caso tal combinação não ocorra, a equipe Aurinegra ainda terá a chance de sacramentar a classificação no dia 20, no 1º de Maio, ante o Guarani.

Experiente, o meia-atacante Silvinho disse que a expectativa é grande para que o São Bernardo FC alcance seus objetivos. “A comissão vem trabalhando muito essa questão da ansiedade. Estamos fazendo bons jogos. Contra o Mirassol (empate por 1 a 1, na última rodada), cometemos alguns erros que, em um campeonato difícil como o Paulistão, não podemos cometer. Mas conseguimos somar mais um ponto e vamos trabalhar para corrigir isso”, declarou. “Temos dois jogos e só dependemos da gente para conquistar a classificação. É ruim quando você precisa depender de resultados dos adversários. Esperamos fazer um grande jogo no sábado (hoje) para ficar mais perto da classificação. Nosso grupo é experiente e bem tranquilo, e o que importa é que ainda estamos na zona de classificação”, emendou o jogador.