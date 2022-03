Charge - 11 de março de 2022

Seri



11/03/2022 | 10:04



Charge desta sexta-feira (11).

O preço da gasolina nos postos do Grande ABC vai atingir a marca de R$ 8 por litro após o megarreajuste de 18,7% que foi anunciado ontem pela Petrobras. O Diesel vai subir 24,9% e o gás de cozinha, 16%. Com base no levantamento de preços feito pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocumbustíveis) da última semana, os preços mais altos da gasolina serão registrado em São Caetano, com R$ 7,765 a comum e R$ 8,192 a aditivada. Texto: Beatriz Mirelle e Nilton Valentim.

