Gasolina vai superar a marca de R$ 8 nos postos do Grande ABC

Beatriz Mirelle

Especial para o Diário

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



11/03/2022 | 08:00



O preço da gasolina nos postos do Grande ABC vai atingir a marca de R$ 8 por litro após o megarreajuste de 18,7% que foi anunciado ontem pela Petrobras. O Diesel vai subir 24,9% e o gás de cozinha, 16%.

Com base no levantamento de preços feito pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocumbustíveis) da última semana, os preços mais altos da gasolina serão registrado em São Caetano, com R$ 7,765 a comum e R$ 8,192 a aditivada.

O presidente do Regran (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo), Roberto Leandrini, entretanto, afirma que o consumidor deverá pagar mais. “Os preços da ANP estão defasados. A estimativa é que a gasolina comum fique na casa dos R$ 8 e a aditivada em torno de R$ 8,10”, afirma. Ele estima que, com a elevação, o consumo deverá cair em torno de 20%. “O impacto será sentido por todos, não apenas o consumidor. É ruim para a revenda e também para a distribuidora. Só é bom para o acionista da Petrobras”, diz Leandrini. Ele afirma ainda que isso pode se refletir em demissões. “Se o posto não tiver condições, será obrigado a cortar custos e isso pode refletir na dispensa de trabalhadores”, aponta.

O representante destaca ainda a situação dos motoristas de aplicativos, que há tempos têm sentido os aumentos de preço. “Se esse reajuste não for repassado (para a remuneração), eles vão ter de parar”, destaca.

Gabriel Souza, 30 anos, de Mauá, é motorista de aplicativo e também trabalha como gestor em academia. “Fico o dia inteiro fazendo viagens e o lucro é praticamente zero. Quase não dá para me manter. Às vezes, é mais viável entregar o carro do que continuar tentando trabalhar. Abasteço todo dia com R$ 50 e rodo cada vez menos com esse valor. Para ser minha renda extra, eu deveria ter um retorno maior”, afirma.

EM BRASÍLIA

Tão logo o reajuste foi anunciado, integrantes do governo começaram a pressionar o Senado para a aprovação do projeto de lei que desonera tributos, na avaliação de integrantes do governo. O chamado PLP 11, com mudanças no ICMS cobrado pelos Estados, ganhou o aval do Senado e agora segue para a Câmara.

O governo tem ciência de que o PLP 11 não resolverá todos os problemas dos combustíveis e, por isso, se a situação piorar, deve anunciar um programa de subsídios aos combustíveis. O aumento impacta a inflação e, consequentemente, na popularidade do presidente em ano eleitoral.

Elevação impacta o transporte público

Além de afetar o consumidor, o aumento expressivo do valor do diesel vai impactar diretamente as despesas das empresas de transporte coletivo. Com o reajuste de 24,9% anunciado ontem, o preço por litro poderá chegar a R$ 7,49 na região. O combustível corresponde a aproximadamente 50% dos gastos das companhias. Entretanto, não existe previsão de reajuste na tarifa cobrada dos usuários, pois isso é definido pelo poder público.

O diretor jurídico do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do ABC, Francisco Bernardino Ferreira, afirmou que o diesel representa entre 55% e 60% dos custos das companhias do setor. “O aumento no combustível impacta diretamente na receita das empresas”, disse ao Diário.

Historicamente, os gastos com combustível pesam nos custos das empresas de transporte. A proporção, entretanto, tem aumentado constantemente. Com a aplicação do reajuste, o preço do litro do combustível irá superar o valor da tarifa que é cobrada dos passageiros.

O gerente da Aesa (Associação das Empresas do Sistema de Transporte de Santo André), Luiz Marcondes de Freitas, destacou a evolução do custo dos combustíveis na operação. “Há quase um ano, chegou a 41% e, cada vez mais, está se aproximando de metade de todos os custos dentro de uma empresa de ônibus. Com esse reajuste, chegaremos perto de um aumento de até 70% no preço do litro do diesel em apenas 12 meses”, apontou.

Em relação às tarifas, os valores são definidos pelo poder público. Em Santo André, por exemplo, não há alterações há três anos.

Com as mudanças de preço anunciadas ontem pela Petrobras, Freitas explicou que haverá efeitos em toda cadeia produtiva. “Isso gera um efeito dominó. Os impactos não serão apenas em uma área. Ou seja, existirão prejuízos para tudo que tenha relação ao sistema de transportes”, destacou o executivo.

Custo do gás impede até sobremesa