PPI da China tem alta anual de 8,8% em fevereiro, a menor em oito meses

09/03/2022 | 07:10



O índice de preços ao produtor (PPI) da China subiu 8,8% na comparação anual de fevereiro, uma desaceleração ante os 9,1% registrados em janeiro, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês). O resultado foi o mais baixo desde junho (8,8%) e ficou em linha com a previsão dos economistas consultados pelo The Wall Street Journal.

Na comparação mensal, o PPI saiu de uma deflação de 0,2% em janeiro para uma inflação de 0,5% em fevereiro. O aumento nos preços internacionais de commodities, como petróleo e metais não ferrosos, contribuiu para a inversão de sinal, explicou o estatístico sênior do NBS Dong Lijuan.

O índice de preços ao consumidor (CPI), por sua vez, avançou 0,9% na comparação anual de fevereiro. O resultado também ficou em linha com a previsão do mercado e repetiu a alta observada no mês anterior. Na comparação mensal, o CPI teve avanço de 0,6%, após 0,4% no mês anterior. Com informações da Dow Jones Newswires.