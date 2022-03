Sto.André promove eventos para valorizar a participação das mulheres na sociedade

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



09/03/2022 | 00:01



A Prefeitura de Santo André realizou diversas iniciativas em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, ontem. Eventos chamaram a atenção da população para a importância e a força das mulheres em vários setores de atividade. O Paço ganhou iluminação especial cor-de-rosa nos prédios do Executivo, da Câmara e do Fórum, enquanto que no calçadão da Oliveira Lima, região central, foi instalado painel com espaço para foto e hashtag empodere-se.

Na sede da Guarda Civil Municipal o comando da corporação entregou homenagem à primeira-dama e presidente do FSS (Fundo Social de Solidariedade), Ana Carolina Barreto Serra, que destacou a importância das mulheres na sociedade. “Santo André cuida com carinho das mulheres, na saúde, na educação, na assistência social, entre outras áreas, com o amor e atenção que elas merecem. Essa homenagem me emociona especialmente porque as mulheres também estão presentes de maneira especial na segurança. Ver a nossa GCM comandada por uma mulher, a coronel Vicenzina de Simone, faz nosso coração transbordar de emoção. É a demonstração de que a mulher pode ser tudo o que ela quiser”, discursou Ana Carolina.

A primeira-dama também reforçou o trabalho realizado pelas mulheres no FSS, a formatura de 1.500 alunas em cursos de formação profissional e a participação direta de mais de 2.000 costureiras que produziram máscaras durante a pandemia dentro do programa Costurando com Amor, que proporcionou renda extra para milhares de famílias andreenses.

“O desenvolvimento de políticas públicas para as mulheres de Santo André é um compromisso que assumimos com seriedade e empenho. Por isso, gerar emprego e renda, novas oportunidades para as andreenses é construir uma Santo André mais justa para a nossa gente. Aqui na GCM isso também é realidade. São 528 integrantes da corporação, sendo 110 mulheres, desempenhando importante trabalho. A valorização das andreenses é prioridade”, afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher também promoveu série de palestras em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O evento ocorreu no Salão Burle Marx, no prédio do Executivo. Os temas em destaque foram o trabalho da ouvidoria municipal, como evitar crimes digitais e a vida da mulher na pandemia.