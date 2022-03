Vendas no varejo avançam 2% em janeiro ante dezembro na Alemanha

07/03/2022 | 07:37



As vendas no varejo da Alemanha cresceram 2% em janeiro ante dezembro, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta segunda-feira pela Destatis, como é conhecida a agência de estatísticas do país. O resultado veio em linha com a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

Em relação a igual mês do ano passado, as vendas no setor varejista alemão saltaram 10,3% em janeiro, informou a Destatis.